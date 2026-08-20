Операция "Фемида": НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему

В рамках новой операции "Фемида" НАБУ и САП разоблачили схему, по которой участники преступной организации незаконно присваивали недвижимость и другие активы юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Как оказалось масштабная рейдерская схема реализовывалась путём:
К этим преступлениям могли быть привлечены действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса президента Украины, Министерства юстиции, а также судьи и хакеры.
По материалам следствия, участники преступной организации незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 млн. грн. Это произошло осенью 2025 года.
Кроме того, в мае 2026 года они пытались установить контроль над недвижимостью в Киеве, общая стоимость которой превышает 207 млн. грн.
"Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн", - заявили в НАБУ.
Как отмечают правоохранители, для реализации схем злоумышленники:
НАБУ также опубликовало записи разговоров, на которых фигуранты, по данным следствия, обсуждают передачу денег за принятие нужных решений и установление контроля над предприятиями.
Кроме того, следователи установили, что на реализацию схемы было направлено не менее 514 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается.
Утром 19 августа НАБУ и САП публично объявили о совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.
Они также уточнили, что группу возглавляли действующий и бывший народный депутат Украины. Более того, в ее состав входили высокопоставленные должностные лица Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что речь идет о заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экс-нардепе Максиме Микитасе .
В этот же день стало известно, что Мудрую уволили с должности заместителя руководителя ОП.
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