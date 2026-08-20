Операция "Фемида": НАБУ и САП разоблачили масштабную рейдерскую схему

Как оказалось масштабная рейдерская схема реализовывалась путём:

несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины,

подлога судебных решений и документов о праве собственности.

К этим преступлениям могли быть привлечены действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса президента Украины, Министерства юстиции, а также судьи и хакеры.

По материалам следствия, участники преступной организации незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 млн. грн. Это произошло осенью 2025 года.

Кроме того, в мае 2026 года они пытались установить контроль над недвижимостью в Киеве, общая стоимость которой превышает 207 млн. грн.

"Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн", - заявили в НАБУ.

Как отмечают правоохранители, для реализации схем злоумышленники:

привлекали хакеров;

использовали поддельные документы и судебные решения;

осуществляли вмешательство в государственные реестры;

создавали фиктивные долги;

пытались влиять на рассмотрение жалоб в Минюсте.

НАБУ также опубликовало записи разговоров, на которых фигуранты, по данным следствия, обсуждают передачу денег за принятие нужных решений и установление контроля над предприятиями.

Кроме того, следователи установили, что на реализацию схемы было направлено не менее 514 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается.