Операция "Чистый город". НАБУ и САП провели обыски у лиц, связанных с организатором схемы в Киеве

Правоохранители провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности была разоблачена и прекращена деятельность преступной организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Сегодня, 10 февраля, НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц.
По данным правоохранителей, в рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств, а именно:
Напомним, в начале февраля были разоблачены 10 членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей.
Напомним, правоохранители НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город", которая нацелена на разоблачение земельной коррупции в Киевском городском совете.
РБК-Украина писало, что в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.
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