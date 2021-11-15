В операції на пункті пропуску "Кузня" задіяний спецназ Білорусі, - Міноборони Польщі

В операції на контрольно-пропускному пункті "Кузня", де на кордоні з Польщею зібралися тисячі нелегальних мігрантів, бере участь Білоруський спецназ. У польському Міноборони опублікували фото одного з бійців спецпідрозділів Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі в Twitter.
"Бійці білоруського спецназу беруть участь у сьогоднішній операції в районі (КПП - ред.)" Кузня", - йдеться в повідомленні відомства.
До посту прикріплена фотографія військового в камуфляжі і закритим Балаклавою особою. Людина рухається по території табору мігрантів і розмовляє телефоном.
Нагадаємо, раніше в польському Міноборони повідомляли про підготовку білоруськими силовиками великого прориву мігрантів до Польщі - людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.
Зазначимо, за даними Polskie Radio24, в районі переходу "кузні" зібралося кілька сотень нелегалів. У Польщі очікують, що буде спроба силового переходу кордону.