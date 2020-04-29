Оператори ГТС України та Угорщини створили єдину віртуальну точку з’єднання

Оператор ГТС України (ОГТСУ) і оператор ГТС Угорщини (FGSZ) уклали угоду, яка передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання - "Берегово DN1400" та "Берегдароц DN800" - в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем "Берег" з 1 травня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба ОГТСУ.

Таке об’єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужностей. Для України та Угорщини воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки з 1 січня 2020 року єдині бізнес-правила почали застосовуватись у обох точках міждержавного з’єднання - "Берегово" та "Берегдароц".

Відповідно до угоди про взаємодію об’єм потужності на створеній віртуальній точці міждержавного з’єднання є наступним:

Напрямок Україна - Угорщина:

Гарантована потужність: 1 895 054 m3/h (0 oC) (21.484.974 kWh/h)

Переривчаста потужність: 1 686 576 m3/h (0 oC) (19.121.377 kWh/h)

Напрямок Угорщина - Україна:

Гарантована потужність: 0 m3/h(n)

Переривчаста потужність: 3 581 630 m3/h (0 oC) (40.606.351 kWh/h).

Як зазначив Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України", завдяки створенню віртуальної точки значно зростають потужності по імпорту газу, оскільки фактично імпортуватися може весь обсяг транзиту/експорту за рахунок механізму віртуального реверсу.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

Нагадаємо,у березны 2020 року "Оператор ГТС України" протранзитував перші обсяги газу по маршруту Угорщина - Словаччина на замовлення німецького трейдера.