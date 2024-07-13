Украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 пушек

Украинские военнослужащие на юге нанесли огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. Бойцам удалось уничтожить два Starlink оккупантов, лодку и 16 пушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

В целом, по информации военных, за сутки на юге получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 127 человек.

Кроме того, враг потерял 48 единиц вооружения и военной техники, из них:

16 пушек

3 миномета

20 единиц автобронетехники

3 разведывательные БПЛА

1 станция радиоэлектронной борьбы

2 спутниковых терминала "Starlink"

1 камера видеонаблюдения

1 лодка

1 квадроцикл

Вместе с тем были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 3 блиндажа, трансформатор, состав материально-технических средств, пункт управления беспилотниками и ретранслятор управления дронами.

Starlink у оккупантов на фронте