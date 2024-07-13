Украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 пушек
Украинские военнослужащие на юге нанесли огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. Бойцам удалось уничтожить два Starlink оккупантов, лодку и 16 пушек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.
В целом, по информации военных, за сутки на юге получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 127 человек.
Кроме того, враг потерял 48 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 16 пушек
- 3 миномета
- 20 единиц автобронетехники
- 3 разведывательные БПЛА
- 1 станция радиоэлектронной борьбы
- 2 спутниковых терминала "Starlink"
- 1 камера видеонаблюдения
- 1 лодка
- 1 квадроцикл
Вместе с тем были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 3 блиндажа, трансформатор, состав материально-технических средств, пункт управления беспилотниками и ретранслятор управления дронами.
Starlink у оккупантов на фронте
Напомним, что еще с начала вторжения РФ фиксировались случаи использования россиянами терминалов Starlink на фронте. Однако впоследствии это приобрело больших масштабов. СМИ писали, что РФ может получать спутниковые устройства Starlink в обход санкций через Дубай. Впрочем, основатель американской компании SpaceX, производящей эти платформы, утверждал, что поставки россиянам Starlink якобы невозможны даже через третьи страны. Впрочем, в Конгрессе США все же инициировали расследование из-за появления спутниковых терминалов в руках российских захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.