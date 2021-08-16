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"Газпром" назвав угоду по "Північному потоку-2" декларацією без зобов'язань

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Москва, Понеділок 16 серпня 2021 19:59
"Газпром" назвав угоду по "Північному потоку-2" декларацією без зобов'язань Фото: "Газпром" вважає домовленості щодо "Північного потоку-2" декларацією без зобов'язань (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська корпорація "Газпром" вперше прокоментував угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". У компанії вважають, що досягнуті домовленості є декларативними і не несуть юридичних зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Газпрому" за другий квартал.

У документі наголошується, що в липні було опубліковано спільну заяву США і Німеччини про "Північний потік-2". Відповідно до нього, сторони домовилися, що в разі використання Росією постачання енергоресурсів в якості зброї ФРН зробить відповідні дії на Шкоди Євросоюзу, включаючи введення санкцій.

"Зазначена заява мати декларативний характер і за своєю правовою природою не є юридично зобов'язальним документом", - йдеться у звіті "Газпрому".

Нагадаємо, на думку видання Bloomberg, Німеччина не зупинить прокачування газу по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.

Відзначити, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проєкт загрожує безпеці України і всієї Європи.

Як раніше повідомила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, газопровід "Північний потік-2" завершено вже на 99%.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
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