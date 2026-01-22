Оперативная обстановка на фронте: Генштаб дал сводку по направлениям

К вечеру 22 января обстановка на фронте остается напряженной: на большинстве направлений продолжаются активные боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По состоянию на 22:00 22 января зафиксировано значительное количество боевых столкновений по всей линии фронта. Противник активно применяет авиацию, дроны и артиллерию, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступательные попытки и удерживают контроль над ключевыми участками.
С начала суток произошло 196 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую авиабомбу. Также зафиксировано применение 2862 дронов-камикадзе и 2717 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
На этих участках противник предпринял три атаки, нанес три авиаудара с применением пяти управляемых бомб и осуществил 58 обстрелов, включая удар из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Прилепки, Волчанска и Волчанских Хуторов, одно боестолкновение продолжается. В районе Синьковки на Купянском направлении атака противника была отбита.
Силы обороны отбили семь штурмов на Лиманском направлении. В районе Славянска зафиксированы две атаки, а на Краматорском направлении произошло семь штурмовых действий вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Маркового.
На Костантиновском направлении произошло 20 боевых столкновений. На Покровском направлении за сутки зафиксировано 62 атаки. По предварительным данным, уничтожено 192 оккупанта, из них 150 безвозвратно, а также техника, беспилотники и укрытия противника.
На Александровском направлении отбито 12 атак, еще два боя продолжаются. На Гуляйпольском направлении противник 34 раза пытался продвинуться вперед. На Ореховском направлении атака в районе Плавней была отражена. На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение.
Напоминаем, что Кривой Рог 22 января более десяти часов находится под непрерывной комбинированной атакой со стороны российских войск, которая стала самой продолжительной за весь период полномасштабной войны.
Город подвергается ударам ракет и дронов-камикадзе, при этом основные попадания фиксируются в жилых районах и по объектам критической инфраструктуры.
Под огнем оказываются гражданские дома, школы и социальные учреждения, что свидетельствует о целенаправленных ударах по мирной застройке без какого-либо военного значения.
Отметим, что 22 января российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего получил частичные разрушения 16-этажный жилой дом.
С верхних этажей здания спасатели эвакуировали 16 человек, по предварительной информации, пострадали 14 жителей. В двух квартирах возникли пожары, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.