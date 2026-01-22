Оперативная обстановка на фронте: Генштаб дал сводку по направлениям

По состоянию на 22:00 22 января зафиксировано значительное количество боевых столкновений по всей линии фронта. Противник активно применяет авиацию, дроны и артиллерию, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступательные попытки и удерживают контроль над ключевыми участками.

Общая ситуация на фронте

С начала суток произошло 196 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую авиабомбу. Также зафиксировано применение 2862 дронов-камикадзе и 2717 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этих участках противник предпринял три атаки, нанес три авиаудара с применением пяти управляемых бомб и осуществил 58 обстрелов, включая удар из реактивной системы залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Прилепки, Волчанска и Волчанских Хуторов, одно боестолкновение продолжается. В районе Синьковки на Купянском направлении атака противника была отбита.

Лиманское, Славянское и Краматорское направления

Силы обороны отбили семь штурмов на Лиманском направлении. В районе Славянска зафиксированы две атаки, а на Краматорском направлении произошло семь штурмовых действий вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Маркового.

Костантиновское и Покровское направления

На Костантиновском направлении произошло 20 боевых столкновений. На Покровском направлении за сутки зафиксировано 62 атаки. По предварительным данным, уничтожено 192 оккупанта, из них 150 безвозвратно, а также техника, беспилотники и укрытия противника.

Другие направления

На Александровском направлении отбито 12 атак, еще два боя продолжаются. На Гуляйпольском направлении противник 34 раза пытался продвинуться вперед. На Ореховском направлении атака в районе Плавней была отражена. На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение.