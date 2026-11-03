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ChatGPT ждет радикальное обновление: OpenAI меняет интерфейс и правила подписок

11:13 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
ChatGPT ждет радикальное обновление: OpenAI меняет интерфейс и правила подписок OpenAI обновляет десктопный ChatGPT (коллаж: РБК-Украина)
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OpenAI приступила к тестированию обновленного интерфейса десктопного приложения ChatGPT, в котором вкладки Chat и Work объединятся в единое рабочее пространство. Одновременно с этим разработчики детализировали строгие правила лимитов на устройстве и использование платежных карт для защиты приватности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Объединение вкладок и общий пул токенов для Codex

По словам разработчиков, теперь пользователи смогут пройти весь путь от плана до готового результата в одном окне.

Обновленный интерфейс позволяет загружать файлы, подключать плагины, поручать ИИ создавать сайты и презентации и следить за его работой в реальном времени.

Вместе с тем разработчики внедряют важные технические изменения:

Отдельный инструмент Codex сохранит свой интерфейс, но будет делить общий пул токенов с ChatGPT.

Для большинства пользователей нагрузка не изменится, однако при интенсивном использовании сброса лимитов придется ждать чаще.

Первоначально тестовая версия будет доступна ограниченному кругу пользователей для сбора отзывов перед массовым развертыванием.

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Строгие ограничения на устройства и платежные карты

Параллельно OpenAI обновила правила безопасности, касающиеся платных подписок Go, Plus, Pro 100, Pro 200 и Pro 500.

Система автоматически блокирует новые покупки или требует выхода из аккаунта, если к одной платежной карте или устройству привязаны слишком много платных профилей.

Бесплатные и корпоративные тарифы под это ограничение не подпадают.

В случае появления сообщения о превышении лимита устройств пользователям предлагают:

  • войти под другим разрешенным собственным аккаунтом;
  • отменить подписку и оформить возврат средств через интерфейс ChatGPT, Google Play или службу поддержки Apple;
  • докупить дополнительные кредиты в настройках профиля, если такая функция доступна для региона пользователя.

Разработчики отмечают, что выход из аккаунта или обычная отмена подписки не гарантирует автоматического снятия ограничений.

В случае возникновения ошибок из-за совместного использования ПК или банковской карты несколькими членами семьи необходимо обращаться в службу поддержки.

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