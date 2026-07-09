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OpenAI запускает GPT-5.6: ИИ-флагман выходит сразу в трех версиях

13:13 09.07.2026 Чт
3 мин
Новое семейство нейросетей получило официальное одобрение от Министерства торговли США
aimg Ольга Завада
OpenAI запускает GPT-5.6: ИИ-флагман выходит сразу в трех версиях ИИ-модель Terra обещает совершить революцию на рынке (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI официально объявила о запуске глобального превью-доступа ко всем трем модификациям своей новой флагманской модели искусственного интеллекта – GPT-5.6. Публичный релиз версий Sol, Luna и Terra состоится 9 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI в X.

Правительственный контроль и компромисс OpenAI

Первоначально OpenAI планировала развернуть GPT-5.6 еще в конце июня, однако релиз пришлось заблокировать из-за нового указа президента Трампа о кибербезопасности в сфере ИИ.

Документ обязывает разработчиков добровольно предоставлять свои мощные ШИ-модели на правительственную экспертизу за 30 дней до их публичного запуска. Поэтому первые недели доступ к GPT-5.6 имели лишь несколько доверенных госструктур США.

В OpenAI публично заявляли, что такой тотальный контроль не должен становиться постоянной практикой, однако пошли на сотрудничество, чтобы ускорить выход продукта.

В конце концов компании понадобилось меньше месяца, чтобы убедить Белый дом. OpenAI отправила команду ведущих технических инженеров прямо в Вашингтон.

Там, совместно со специалистами Центра стандартов и инноваций ИИ при Министерстве торговли США, они провели дополнительные стресс-тесты и оперативно устранили все беспокойства правительства по безопасности модели.

Три версии GPT-5.6

Новая линейка моделей оптимизирована под разные задачи и финансовые возможности пользователей и разработчиков:

Sol - самая мощная бескомпромиссная нейросеть в истории компании. Она ориентирована на сложные вычисления и масштабные корпоративные задачи. Стоимость составляет 5 долларов за миллион входных токенов и 30 долларов за миллион выходных.

Terra - сбалансированная модель для повседневного использования. Разработчики обещают, что ее производительность тождественна предыдущей флагманской версии GPT-5.5.

Terra работает вдвое дешевле: 2,5 доллара за миллион входных и 15 долларов за миллион выходных токенов.

Luna - ультрабюджетный и самый доступный вариант в линейке, предназначенный для быстрых и массовых операций. Ее цена составляет всего 1 доллар за миллион входных токенов и 6 долларов за выходные.

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Давление на конкурентов с Anthropic

Под жесткие ограничения новой политики Белого дома попала не только OpenAI. Главный конкурент компании - стартап Anthropic - ранее был вынужден полностью заблокировать доступ к своей передовой кибербезопасной модели Mythos и потребительской модели Fable.

Правительство выдвинуло жесткое требование полностью исключить возможность использования этих технологий иностранными гражданами.

После прохождения аналогичных проверок, Anthropic также получила зеленый свет на развертывание эксклюзивной модели Mythos 5. В ближайшее время компания планирует вернуть на рынок и ее публичную версию Fable 5.

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