OpenAI открыла новый API: ИИ может принимать решение почти мгновенно

OpenAI открыла широкий доступ к Decisions API - новому инструменту для быстрого и дешевого ИИ. Компания планирует охватить сегмент, где заметное преимущество имел стартап TypeSafe со своей системой Jev.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Модели принятия решений (или решения первой системы) позволяют искусственному интеллекту быстро делать выбор из имеющихся вариантов и давать оценку уверенности в своем решении.
Разработчики ПО отмечают, что подобные инструменты способны заменять обычные языковые модели в различных рабочих процессах, работая значительно быстрее и со снижением затрат.
Никунд Ханда, руководитель продуктового направления API в OpenAI, отметил, что его коллеги увидели успех аналогичных разработок на рынке и быстро создали собственную версию.
Вместо построения специально откалиброванной модели команда переконфигурировала ChatGPT Luna для ускорения обработки запросов и снижения затрат.
Главным достижением Decisions API стала именно скорость: время обработки удалось сократить с 1-3 секунд до 100-180 миллисекунд.
В будущем компания планирует добавить специализированное обучение - со всем тем, что классические возможности Luna успешно выполняют поставленные задачи.
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Decisions API уже стало доступным для всех клиентов. OpenAI добавила новые голосовые и визуальные возможности, а также оптимизировала работу.
При начальных испытаниях компании Datadog, Ramp и Speak использовали новый API для замены предыдущих моделей OpenAI с более высокой пропускной способностью.
В частности, в сервисе репетиторов Speak время между действиями удалось сократить с 1,4 секунды до 0,13 секунды. Сама компания также задействовала продукт для улучшения чувствительности голосового помощника Dots.
Пока нет однозначного ответа, какой должна быть идеальная модель для принятия решений. Оптимальный баланс между качеством, стоимостью, точностью прогнозов и скоростью работы зависит от конкретных задач.
Гендиректор TypeSafe Диогу Алмейда скептически относится к стандартным бенчмаркам и советует компаниям тестировать модели на своих рабочих сценариях. В то же время TypeSafe недавно опубликовала свой рейтинг и представила обновленную версию Jev с поддержкой изображений и условной логики.
В публичных тестах AIM System One Index и Artificial Analysis Decision Index лидируют D1 Ultra от Liquid и Elephant-1 от Base Lab. Обновленная Jev также остается среди конкурентоспособных моделей, в то время как решения OpenAI занимают другие позиции в рейтингах. По количеству запросов на OpenRouter модели TypeSafe пока остаются самыми популярными.
Отдельный интерес представляет бенчмарк JevMan, в котором ИИ управляет игрой Pac-Man.
Последняя версия Jev возглавляет этот рейтинг, поскольку игра требует от модели постоянно принимать быстрые и рискованные решения на каждом перекрестке – буквально за несколько сот миллисекунд.
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Преимуществом решений от OpenAI остается расширенная мультимодальность .
В частности, модель Luna демонстрирует высокую мощность и лучшую калибровку в задачах по классификации изображений.
В будущем разработчики хотят еще больше сократить время отклика - до 60 миллисекунд. Это позволит обрабатывать через API практически каждый отдельный кадр видеопотока.
С ростом скорости и снижением стоимости такие инструменты становятся более доступными и открывают новые сценарии использования ИИ, которые раньше были слишком медленными или дорогими.