OpenAI начала объединять Chat и Work в ChatGPT, тем самым изменяя привычный способ использования сервиса для части подписчиков. Также компания вводит общий счетчик лимитов, который может ограничить возможности пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Как будут работать объединенные Chat и Work и общий лимит?

Во вторник, 24 ноября, руководитель направления продуктов OpenAI Тибо Сутьо сообщил в X, что компания начала внедрять объединенный формат Chat и Work для небольшой группы подписчиков тарифа Pro. Этому предшествовало сообщение о будущем объединении, которое OpenAI отправила пользователям по электронной почте.

Hi. We’re beginning to roll out the combined Chat and Work experience to a small group of Pro users to learn from feedback before we roll out more broadly.



Let us know what you think and where we can improve! — Tibo (@thsottiaux) November 24, 2026

По словам разработчиков, в новой системе Chat и Work получат единый счетчик использования в пределах ChatGPT, но есть ключевые исключения:

Разговоры с использованием модели Instant будут оставаться безлимитными и не причисляться к общему лимиту.

Пользователи смогут продолжать общаться через Instant, даже после исчерпания основного лимита использования.

Большинство подписчиков не должны столкнуться с более частыми сбросами лимитов, но небольшая часть самых активных пользователей может достигать их быстрее.

По данным справочной страницы OpenAI, после стартового тестирования на небольшой аудитории компания планирует шире ввести общие лимиты использования в декабре.

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Причины изменений и беспокойства пользователей

Часть подписчиков в соцсетях и на форуме сообщества OpenAI выразила обеспокоенность тем, что объединение лимитов для Chat и Work может снизить их доступ к продвинутым моделям соображений при неизменной стоимости подписки.

В компании отметили, что и дальше будут работать над повышением эффективности, чтобы пользователи получали больше возможностей в пределах своих тарифов.

Такой шаг OpenAI происходит на фоне роста затрат на инфраструктуру и повышенного спроса на мощные модели, что создает дополнительную нагрузку на вычислительные ресурсы разработчиков ИИ.

В то же время, сочетание обычного чата и рабочих инструментов в одном интерфейсе должно упростить работу с ChatGPT, чтобы пользователям не приходилось переключаться между вкладками при переходе от диалогов к более сложным задачам - аналогично тому, как в сентябре Anthropic объединила сервис Claude и рабочий инструмент Cowork в одном интерфейсе.