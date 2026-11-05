OpenAI добавила GIF в ChatGPT: теперь ИИ может оживлять картинки и мемы

Запуск GIF-анимаций и улучшение скорости

Одной из ключевых функций обновленного инструмента стала поддержка создания анимированных GIF-файлов.

Пользователи и маркетологи теперь могут "оживлять" брендовые маскоты, создавать реакции и мемы для социальных сетей или разрабатывать анимированное раскадрование.

При этом для начала работы не обязательно иметь готовый дизайн - система способна превратить даже простой ручной эскиз в выразительного анимированного персонажа.

Скорость генерации изображений в новой версии выросла на 50% по сравнению с предыдущими показателями. По данным компании, сейчас пользователи по всему миру создают более 4 миллиардов изображений в неделю, что в среднем составляет более 500 миллионов работ ежедневно.

Читайте больше: ChatGPT ждет радикальный апгрейд: OpenAI изменяет интерфейс и правила подписок

Новые возможности для разработчиков и доступность

В рамках API разработчикам было предложено две версии модели: GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst.

Модификация Flare ориентирована на максимальную скорость и способна генерировать изображение низкого качества всего за 6 секунд.

Sunburst обеспечивает высокую точность, детализированность и сохранение консистентности персонажей и предметов. Это касается любого этапа доработки.

Среди других функциональных обновлений в разработке появились:

Экспорт векторной графики в формате SVG для использования на сайтах и печати.

Разметка изображений непосредственно через API для точного указания зон редактирования.

Новые параметры сложности и контроля качества для оптимизации расхода ресурсов и времени генерации.

Модель Images 2.6 теперь доступна глобально для всех подписчиков ChatGPT и Codex на десктопных, мобильных и вебплатформах.

Не пропустите: ChatGPT подменяет здравый смысл: почему люди слепо доверяют решениям чат-ботов

Цены

Модель Images 2.6 теперь доступна глобально в ChatGPT и Codex на всех уровнях тарифных планов.

Для разработчиков, использующих инструмент через API, тарификация сохраняется на уровне базовых токенов: 5 долларов за 1 миллион входных текстовых токенов, 8 долларов за 1 миллион токенов изображений и 30 долларов за 1 миллион токенов сгенерированных изображений.

Итоговая стоимость одной генерации варьируется в зависимости от выбранных настроек качества и сложности - от 0,025 доллара за базовое изображение низкого качества до 0,053 доллара за высокодетализованные работы.