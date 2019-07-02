ОПЕК затвердила продовження нафтової угоди на дев'ять місяців

ОПЕК затвердила продовження угоди з скорочення видобутку нафти ОПЕК+ на дев'ять місяців - до 2020 року. Про це повідомляє агентство Shana.

Наголошується, що таке рішення було прийнято за підсумками засідання моніторингового комітету країн-членів.

Раніше повідомлялося, що міністерський моніторинговий комітет групи ОПЕК+ рекомендував продовжити угоду зі скорочення видобутку нафти на 9 місяців з колишніми квотами. Пропозицію про продовження угоди на 9 місяців підтримали всі учасники. При цьому інших, відмінних від 6 і 9 місяців, варіантів продовження угоди не обговорювалося.

Як відомо, ОПЕК, Росія та інші виробники, альянс, відомий як ОПЕК+, зустрічаються в понеділок і вівторок, щоб обговорити скорочення видобутку. Група скорочує видобуток нафти з 2017 року, щоб запобігти падінню цін.

Зазначимо, світові ціни на нафту у червні повільно знижувалися через побоювання учасників ринку уповільнення світової економіки і, відповідно, попиту на нафту.

РБК-Україна писало, що видобуток нафти в країнах ОПЕК у травні 2019 року опустився до 29,95 млн барелів на добу, що стало найменшим значенням за останні п'ять років.