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Видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився до мінімуму за п'ять років

Новини » Енергетика    14.06.2019 - 12:31
Видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився до мінімуму за п'ять років
Ілюстративне фото (Statoil.com)

Причиною такого різкого падіння стало введення США санкцій проти Ірану

Із звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) слідує, що незаконний видобуток нафти в країнах ОПЕК у травні 2019 року опустилася до 29,95 млн барелів на добу, що стало найменшим значенням за останні п'ять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначається, що експерти МЕА назвали основною причиною такого різкого спаду введення США санкцій щодо покупців іранської нафти, а також скорочення видобутку в Нігерії і Саудівській Аравії.

З офіційного бюлетеня ОПЕК слідує, що середньодобовий видобуток нафти у країнах, що входять в організацію, у травні скоротився у порівнянні з попереднім місяцем на 236 тис. барелів і склав 29,876 млн барелів.

Зазначено, що видобуток нафти в Ірані впав відразу на 227 тисяч барелів на добу, в Нігерії - на 92 тис. барелів, в Саудівській Аравії - на 76 тисяч, а в Венесуелі - на 35 тисяч. Падіння нафтовидобутку в цих країнах було частково компенсовано зростанням в Іраку, Анголі і Габоні.

Дані ОПЕК свідчать, що всього в травні цього року загальний обсяг видобутку нафти в світі збільшився у порівнянні з квітнем на 40 тисяч барелів на добу, завдяки зростанню виробництва у країнах, що не входять у картель.

Нагадаємо, 10 червня ціни на нафту перевищили 63 долари за барель.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 червня ціна на нафту марки Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня 2019 року.

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