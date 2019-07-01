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Міністри ОПЕК+ рекомендували продовжити угоду зі скорочення видобутку

Новини » Економіка    01.07.2019 - 15:22
Міністри ОПЕК+ рекомендували продовжити угоду зі скорочення видобутку
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту зростають під час зустрічі представників ОПЕК+

Міністерський моніторинговий комітет групи ОПЕК+ рекомендував продовжити угоду зі скорочення видобутку нафти на 9 місяців з колишніми квотами. Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Reuters.

Як повідомив міністр, пропозицію про продовження угоди на 9 місяців підтримали всі учасники. При цьому інших, відмінних від 6 і 9 місяців, варіантів продовження угоди не обговорювалося.

"Сьогодні відбудеться засідання ОПЕК, на якому будуть розглянуті ці пропозиції. JMMC рекомендував саме такий варіант подальшої кооперації", - сказав Новак.

"Квоти будуть збережені. Той обсяг, який діяв протягом першого півріччя", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився із Саудівською Аравією про продовження угоди, що передбачає скорочення видобутку на 1,2 мільйона барелів нафти на добу, на шість-дев'ять місяців.

ОПЕК, Росія та інші виробники, альянс, відомий як ОПЕК+, зустрічаються в понеділок і вівторок, щоб обговорити скорочення видобутку. Група скорочує видобуток нафти з 2017 року, щоб запобігти падінню цін.

Перед зустріччю ОПЕК у Відні ціни на нафту виросли більш ніж на 1 долар за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 66,60 за барель, а WTI - до 60,00 за барель.

Зазначимо, світові ціни на нафту у червні повільно знижувалися через побоювання учасників ринку уповільнення світової економіки і, відповідно, попиту на нафту.

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