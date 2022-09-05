В ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти, - Reuters
ОПЕК+ у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти. На цей крок пішли, аби підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні. Також було погоджено, про зустрічі для коригування видобутку до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.
ОПЕК+ побоюється тривалої волатильності цін, спричиненої слабкими макроекономічними настроями, низькою ліквідністю, а також невизначеністю щодо потенційної угоди між США та Іраном і зусиллями встановити ліміт ціни на російську нафту.
В останні місяці ціна на нафту Brent впала приблизно до 95 доларів за барель зі 120 доларів у червні. Це трапилось через побоювання економічного спаду та рецесії на Заході. Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.
Нагадаємо, що у Зеленського порахували, скільки втратить Росія через введення ліміту цін на нафту.
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