ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти, - Reuters

Новость на русском →
Понеділок 05 вересня 2022 17:57
В ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти, - Reuters Фото: В ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

ОПЕК+ у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти. На цей крок пішли, аби підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні. Також було погоджено, про зустрічі для коригування видобутку до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.

ОПЕК+ побоюється тривалої волатильності цін, спричиненої слабкими макроекономічними настроями, низькою ліквідністю, а також невизначеністю щодо потенційної угоди між США та Іраном і зусиллями встановити ліміт ціни на російську нафту.

В останні місяці ціна на нафту Brent впала приблизно до 95 доларів за барель зі 120 доларів у червні. Це трапилось через побоювання економічного спаду та рецесії на Заході. Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.

Нагадаємо, що у Зеленського порахували, скільки втратить Росія через введення ліміту цін на нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити