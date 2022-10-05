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В ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти, - Reuters

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Среда 05 октября 2022 16:41
В ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти, - Reuters Фото: В ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн. баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ключевые министры Организации стран-экспортеров нефти, известные как общий министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что страны будут снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, в т.ч. Россией (группа ОПЕК+) проведут встречу в Вене в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 млн баррелей в сутки. Сокращение такого масштаба будет самым большим, сделанным ОПЕК+ с тех пор, как в 2020 году спрос упал из-за COVID-19.

Напомним, что месяц назад в ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти.

Также цены на нефть немного снизились в среду, 5 октября, после роста более чем на 3% на предыдущей сессии в преддверии встречи производителей ОПЕК+, на которой обсуждается значительное сокращение добычи нефти.

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