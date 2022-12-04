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ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти без сокращения, - Reuters

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 16:24
ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти без сокращения, - Reuters Фото: мировой нефтяной картель ОПЕК+ оставил прежним уровень добычи нефти (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Представители 27 стран ОПЕК+, включая саму Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, в том числе Россию, решили не изменять параметры добычи нефти, несмотря на установление лимита цен другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, решение было принято сегодня, 4 декабря, то есть через два дня после того, как страны G7 и Евросоюза установили порог цен на российскую танкерную нефть на уровне 60 долларов за баррель. Причиной такого решения они назвали возможность картеля оценить влияние на мировой рынок механизма ограничения цен и перспектив спроса на нефть в Китае.

На предыдущем заседании в октябре страны ОПЕК+ договорились снизить с ноября до конца 2023 года добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 2% мирового спроса. Этим они разозлили США и другие западные страны. Вашингтон обвинил группу и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они приняли сторону России, несмотря на войну РФ в Украине.

ОПЕК+ утверждала, что сократила добычу из-за худшей экономической перспективы. Цены на нефть снизились с октября из-за замедления китайского и мирового роста и более высоких процентных ставок. При этом Саудовская Аравия и ее партнеры рассматривали возможность дополнительного сокращения, но пока от такого шага отказались.

Ключевые министры картеля ОПЕК+ в следующий раз встретятся 1 февраля для мониторингового комитета, а полная встреча запланирована на 3-4 июня.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

В ответ Кремль заявил, что не будет продавать свою нефть под ограничениями и подумает, как ответить.

Впрочем, как считают за границей, в частности в Эстонии, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель.

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