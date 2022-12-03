ОПЕК+ может резко сократить добычу нефти в преддверии санкций против РФ

Страны ОПЕК+ могут в воскресенье договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с грядущими последствиями запрета на экспорт сырой нефти из России и возможного ограничения цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

ОПЕК+, группа из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, соберется в воскресенье, чтобы принять решение о следующем этапе производственной политики.

Клаудио Галимберти, старший вице-президент по анализу в энергетическом консалтинге Rystad, сказал, что группе стран было бы лучше придерживаться курса и изменить существующую политику добычи.

"Ходят слухи, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее, трафик Китая по всей стране резко не сократился", — сказал Галимберти.

По его словам, другой фактор, который необходимо будет учитывать странам ОПЕК – это ценовой потолок. Он все еще витает в воздухе, и это добавляет неопределенности.

В начале октября ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Это произошло, несмотря на призывы США к ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы снизить цены на топливо и помочь мировой экономике.