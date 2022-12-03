ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ОПЕК+ може різко скоротити видобуток нафти напередодні санкцій проти РФ

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 22:42
ОПЕК+ може різко скоротити видобуток нафти напередодні санкцій проти РФ Фото: країни ОПЕК+ можуть різко скоротити видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни ОПЕК+ можуть у неділю домовитися про різке скорочення видобутку нафти у зв'язку з наслідками заборони на експорт сирої нафти з Росії та можливого обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

ОПЕК+, група з 23 нафтовидобувних країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією, збереться в неділю, щоб ухвалити рішення про наступний етап виробничої політики.

Клаудіо Галімберті, старший віце-президент з аналізу в енергетичному консалтингу Rystad, сказав, що групі країн було б краще дотримуватися курсу та змінити існуючу політику видобутку.

"Ходять чутки, що ОПЕК+ розглядає можливість скорочення через слабкий попит, особливо в Китаї, за останні кілька днів. Проте трафік Китаю по всій країні різко не скоротився", - сказав Галімберті.

За його словами, інший фактор, який необхідно буде враховувати країнам ОПЕК, – це цінова стеля. Він все ще витає у повітрі, і це додає невизначеності.

На початку жовтня ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн. барелів на добу з листопада. Це сталося, незважаючи на заклики США до ОПЕК+ збільшити видобуток, щоб знизити ціни на паливо та допомогти світовій економіці.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

Також ми писали, що Угорщину звільнили від запровадження граничної ціни на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії