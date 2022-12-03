ОПЕК+ може різко скоротити видобуток нафти напередодні санкцій проти РФ
Країни ОПЕК+ можуть у неділю домовитися про різке скорочення видобутку нафти у зв'язку з наслідками заборони на експорт сирої нафти з Росії та можливого обмеження цін на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
ОПЕК+, група з 23 нафтовидобувних країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією, збереться в неділю, щоб ухвалити рішення про наступний етап виробничої політики.
Клаудіо Галімберті, старший віце-президент з аналізу в енергетичному консалтингу Rystad, сказав, що групі країн було б краще дотримуватися курсу та змінити існуючу політику видобутку.
"Ходять чутки, що ОПЕК+ розглядає можливість скорочення через слабкий попит, особливо в Китаї, за останні кілька днів. Проте трафік Китаю по всій країні різко не скоротився", - сказав Галімберті.
За його словами, інший фактор, який необхідно буде враховувати країнам ОПЕК, – це цінова стеля. Він все ще витає у повітрі, і це додає невизначеності.
На початку жовтня ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн. барелів на добу з листопада. Це сталося, незважаючи на заклики США до ОПЕК+ збільшити видобуток, щоб знизити ціни на паливо та допомогти світовій економіці.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.
Також ми писали, що Угорщину звільнили від запровадження граничної ціни на російську нафту.
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