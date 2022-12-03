ОПЕК+ може різко скоротити видобуток нафти напередодні санкцій проти РФ

Країни ОПЕК+ можуть у неділю домовитися про різке скорочення видобутку нафти у зв'язку з наслідками заборони на експорт сирої нафти з Росії та можливого обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

ОПЕК+, група з 23 нафтовидобувних країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією, збереться в неділю, щоб ухвалити рішення про наступний етап виробничої політики.

Клаудіо Галімберті, старший віце-президент з аналізу в енергетичному консалтингу Rystad, сказав, що групі країн було б краще дотримуватися курсу та змінити існуючу політику видобутку.

"Ходять чутки, що ОПЕК+ розглядає можливість скорочення через слабкий попит, особливо в Китаї, за останні кілька днів. Проте трафік Китаю по всій країні різко не скоротився", - сказав Галімберті.

За його словами, інший фактор, який необхідно буде враховувати країнам ОПЕК, – це цінова стеля. Він все ще витає у повітрі, і це додає невизначеності.

На початку жовтня ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн. барелів на добу з листопада. Це сталося, незважаючи на заклики США до ОПЕК+ збільшити видобуток, щоб знизити ціни на паливо та допомогти світовій економіці.