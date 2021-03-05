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Небезпечне історичне турне. Папа Римський вперше прилетів в Ірак

Новость на русском → Багдад, П'ятниця 05 березня 2021 15:22
Небезпечне історичне турне. Папа Римський вперше прилетів в Ірак Фото: Папа Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Папа Римський Франциск вперше в історії католицької церкви прибув до Іраку. В ході свого небезпечного турне на Близькому Сході понтифік хоче закликати до міжрелігійного миру та діалогу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Літак Alitalia з главою католицької церкви приземлився сьогодні в Багдаді близько 14:00. Разом з понтифіком в столицю Іраку прибули близько 75 журналістів. Для охорони 84-річного Папи під час його візиту влада Іраку направила тисячі додаткових співробітників служби безпеки, оскільки він прилетів після серії ракетних атак та терактів.

"Я радий знову здійснювати поїздки. Це знакова поїздка, і це борг перед країною, яка була замучена протягом стількох років", - сказав Франциск після виходу з літака.

В рамках свого турне понтифік на літаку, вертольоті та, можливо, бронемобілі відправиться у чотири міста. Він планує провести месу в церкві Багдаду та зустрітися з іракським мусульманським священником-шиїтом в місті Наджаф, після чого відправиться в Мосул, де під час минулорічного візиту прем'єра Іраку армія була змушена очистити вулиці від людей.

Нагадаємо, у січні в Багдаді стався подвійний теракт, жертвами якого стали щонайменше 28 людей, а ще 73 отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

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