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Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло

Фото: тепло отключили в шести областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нефтегаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, Украина завершает самый трудный отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано.

"Сейчас ожидается похолодание, но после него отопления начнут постепенно отключать и в других областях", - сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

В НАК также отметили, что Украине удалось пройти эту зиму без серьезных проблем с теплоснабжением.

Ранее РБК-Украина сообщало, когда в украинских городах завершится отопительный сезон.

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Отопительный сезон