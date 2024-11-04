Отопительный сезон начинается в Одессе: когда начнут подавать тепло в жилые дома

Отопительный сезон в Одессе начинается с понедельника, 4 ноября. Тепло начинают подавать в объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

Из-за сложности запуска отопительной системы на всей территории города процесс продлится от одной недели до 10 дней.

Сообщается, что системы теплоснабжения будут запускаться поэтапно для обеспечения стабильного подключения всех объектов. На первом этапе отопление подключат к учреждениям социальной сферы: детским садам, школам и больницам. После этого начнется подача теплоносителя в жилые дома.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что отопительный сезон осенью 2024 года в каждой области начинают по индивидуальному графику из-за разных погодных условий. Кроме того, продолжаются ремонтные работы. В частности, заместитель мэра Одессы Анна Позднякова сообщила, что подготовка к отопительному сезону проходит по графику, и все небольшие котельные города уже оснащены дизельными генераторами.

Одесская область подготовилась к отопительному сезону и начало подачи тепла запланировано с учетом погодных условий. Решение о старте отопления громады будут принимать, начиная с пятницы, 1 ноября. В Арцизской общине отопление уже включают, в то время как в Южненской подготовка электросетей к подаче тепла продолжалась до 4 ноября.

Также мы писали, что во время войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако эта мера не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.

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