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Отопительный сезон начинается в Одессе: когда начнут подавать тепло в жилые дома

Понедельник 04 ноября 2024 10:27
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Отопительный сезон начинается в Одессе: когда начнут подавать тепло в жилые дома Фото: В Одессе начали включать отопление (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Отопительный сезон в Одессе начинается с понедельника, 4 ноября. Тепло начинают подавать в объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Сообщается, что системы теплоснабжения будут запускаться поэтапно для обеспечения стабильного подключения всех объектов. На первом этапе отопление подключат к учреждениям социальной сферы: детским садам, школам и больницам. После этого начнется подача теплоносителя в жилые дома.

Из-за сложности запуска отопительной системы на всей территории города процесс продлится от одной недели до 10 дней.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что отопительный сезон осенью 2024 года в каждой области начинают по индивидуальному графику из-за разных погодных условий. Кроме того, продолжаются ремонтные работы. В частности, заместитель мэра Одессы Анна Позднякова сообщила, что подготовка к отопительному сезону проходит по графику, и все небольшие котельные города уже оснащены дизельными генераторами.

Одесская область подготовилась к отопительному сезону и начало подачи тепла запланировано с учетом погодных условий. Решение о старте отопления громады будут принимать, начиная с пятницы, 1 ноября. В Арцизской общине отопление уже включают, в то время как в Южненской подготовка электросетей к подаче тепла продолжалась до 4 ноября.

Также мы писали, что во время войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако эта мера не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.

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Одесса Отопительный сезон
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