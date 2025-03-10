Отопительный сезон подходит к концу: какие города уже начали выключать тепло

В связи с потеплением города Украины начали пересматривать график отопительного сезона. В некоторых регионах уже определились с датами его завершения, а в других - пока ограничивают подачу тепла только в дневное время.

Окончание отопительного сезона в Херсоне

В Херсоне уже определились с датами завершения отопительного периода. Согласно распоряжению начальника городской военной администрации Романа Мрочко, 12 марта отопление отключат для объектов социальной и культурной сферы, а также всех потребителей централизованного теплоснабжения.

30 апреля тепло отключат в домах с системами индивидуального отопления. До 15 апреля коммунальные предприятия должны разработать планы подготовки к следующему отопительному сезону.

Окончание отопительного сезона во Львове

Во Львове решили приостанавливать отопление в дневные часы - с 10:00 до 16:00. Это решение приняли из-за потепления. Прогнозируемая температура воздуха в городе в ближайшие дни будет достигать +17...+19°C.

Во Львовском городском совете отмечают, что ограничение подачи тепла позволит избежать перегрева помещений и уменьшить расходы жителей. Если температура снизится, отопление обещают восстановить в обычном режиме.

Окончание отопительного сезона в Николаеве

Местная теплоснабжающая компания "Николаевоблтеплоэнерго" также временно прекратит подачу тепла днем из-за потепления до +17°C. В домах с установленными индивидуальными тепловыми пунктами система автоматически будет регулировать подачу теплоносителя в соответствии с температурой воздуха. В случае похолодания подачу тепла возобновят.

Окончание отопительного сезона в Харькове

Городские власти пока не готовы к полному отключению теплоснабжения, поскольку в ближайшее время прогнозируются минусовые температуры. Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает, что сейчас котельные работают в дискретном режиме: днем подачу тепла уменьшают, а ночью - увеличивают.

Это позволяет сохранять комфортную температуру в квартирах и одновременно экономить ресурсы. По словам главы города, благодаря этому уже удалось сократить расход газа на 20%.

Окончание отопительного сезона в Полтаве

В городе пока не приняли решение о завершении отопительного сезона. Заместитель гендиректора "Полтаватеплоэнерго" Игорь Процай в комментарии "Суспільному" рассказал, что согласно требованиям, для отключения тепла среднесуточная температура должна три дня подряд превышать +8°C.

Коммунальщики готовы к завершению отопительного сезона. Однако решение будет зависеть от погодных условий и местных властей.