Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла

В Донецкой области готовность к отопительному сезону в громадах, где это позволяет ситуация с безопасностью, составляет 75%. Однако в большинстве громад невозможно запустить отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина .

По его словам, из-за повреждения газопроводов, энергетической инфраструктуры и активных боевых действий пока невозможно запустить отопление в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах.

В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет частичным.

"Несмотря на все вызовы войны, мы должны оказать помощь жителям в прохождении зимы. Дал поручение начальникам местных военных администраций оперативно проработать вопрос обеспечения людей буржуйками, булерьянами, дровами и пеллетами", - подчеркнул Филашкин.

Он добавил, что власть делает все возможное, чтобы подготовить коммунальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами в условиях военного положения.