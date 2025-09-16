ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла

Вторник 16 сентября 2025 18:31
UA EN RU
Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла Фото: Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Донецкой области готовность к отопительному сезону в громадах, где это позволяет ситуация с безопасностью, составляет 75%. Однако в большинстве громад невозможно запустить отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его словам, из-за повреждения газопроводов, энергетической инфраструктуры и активных боевых действий пока невозможно запустить отопление в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах.

В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет частичным.

"Несмотря на все вызовы войны, мы должны оказать помощь жителям в прохождении зимы. Дал поручение начальникам местных военных администраций оперативно проработать вопрос обеспечения людей буржуйками, булерьянами, дровами и пеллетами", - подчеркнул Филашкин.

Он добавил, что власть делает все возможное, чтобы подготовить коммунальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами в условиях военного положения.

Удары по Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают территорию Донецкой области. Так, утром 9 сентября российская армия нанесла авиаудар по поселку Яровая Донецкой области, применив управляемую авиабомбу КАБ-250. В это время работники "Укрпочты" выдавали местным жителям пенсии.

Большинство погибших составляли люди пенсионного возраста, которые ждали в очереди. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, отметив, что ранения также получила начальница местного отделения.

После трагедии в компании заявили об изменении порядка выплат в прифронтовых населенных пунктах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Отопительный сезон
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым