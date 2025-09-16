Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: які громади залишаться без тепла

У Донецькій області готовність до опалювального сезону в громадах, де це дозволяє безпекова ситуація, становить 75%. Однак у більшості громад неможливо запустити опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

За його словами, через пошкодження газопроводів, енергетичної інфраструктури та активні бойові дії наразі неможливо запустити опалення у Курахівській, Лиманській, Мирноградській, Покровській, Сіверській, Торецькій, Часовоярській, Іллінівській та Костянтинівській громадах.

У Добропільській та Святогірській громадах теплопостачання буде частковим.

"Попри всі виклики війни, ми маємо надати допомогу жителям у проходженні зими. Дав доручення начальникам місцевих військових адміністрацій оперативно опрацювати питання забезпечення людей буржуйками, булер’янами, дровами та пелетами", - наголосив Філашкін.

Він додав, що влада робить усе можливе, аби підготувати комунальну інфраструктуру та забезпечити мешканців необхідними послугами в умовах воєнного стану.