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Запасы на зиму и ремонты: Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону

Украина, Четверг 12 июня 2025 11:20
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Запасы на зиму и ремонты: Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону Фото: правительство приняло план по подготовке (facebook.com/kyivcitycouncil)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 года и его прохождения" было принято 11 июня 2025 года.

План предусматривает ремонтные и восстановительные работы в энергетике, подготовку систем теплоснабжения, жилищного фонда и социальной сферы. Также предусмотрено накопление топлива и материалов, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Контроль за выполнением мероприятий будут осуществлять как центральные, так и местные органы власти.

"Реализация плана повысит энергетическую безопасность страны и поможет общинам лучше подготовиться к зимним вызовам", - говорится в сообщении.

Подготовка к зиме

В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Штаб будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, способствовать созданию областных и городских штабов, будет оперативно решать проблемные вопросы, осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ к зиме.

Одним из приоритетов Украины является закупка газа. По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

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