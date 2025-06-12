Запасы на зиму и ремонты: Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону
Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 года и его прохождения" было принято 11 июня 2025 года.
План предусматривает ремонтные и восстановительные работы в энергетике, подготовку систем теплоснабжения, жилищного фонда и социальной сферы. Также предусмотрено накопление топлива и материалов, необходимых для прохождения отопительного сезона.
Контроль за выполнением мероприятий будут осуществлять как центральные, так и местные органы власти.
"Реализация плана повысит энергетическую безопасность страны и поможет общинам лучше подготовиться к зимним вызовам", - говорится в сообщении.
Подготовка к зиме
В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Штаб будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, способствовать созданию областных и городских штабов, будет оперативно решать проблемные вопросы, осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ к зиме.
Одним из приоритетов Украины является закупка газа. По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.
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