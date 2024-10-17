Отопительный сезон 2024. Кто в Украине уже с теплом и когда подключат дома

Ровно и область

С 8 октября поставляют тепло в медицинские и образовательные учреждения Ровно, с 17 октября – в многоквартирные дома. С 16 октября 17 громад области начали отопительный сезон.

"В области запущены в работу 182 котельные. Тепло поступает в четверть детсадов и школ, а также в треть заведений здравоохранения. 244 жилых дома – с отоплением. Сейчас готовятся к началу отопительного сезона и другие громады", – сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Львов

С 11 октября в городе дают тепло бюджетным учреждениям, сейчас отопления поставляют в 158 детсадов, больниц и школ. Но дату начала отопительного сезона для многоквартирных домов не называют, поскольку по прогнозам вскоре на улице потеплеет.

В горсовете объясняют свое решение тем, что они посовещались с управителями жилых домов (ОСМД, ЖЭК) и 84% выступили за то, чтобы пока не начинать сезон, это поможет сэкономить на оплате услуг.

Киев и область

С 14 октября в Киеве стартовал отопительный сезон для заведений социальной сферы. К теплу уже подключили 566 зданий социальной сферы. Среди них – 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных заведений. В частности, 77 стационаров, а также 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что решение о начале отопительного сезона принимается с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, а также рационального использования энергоресурсов.

"Типичная подготовка Киевской области к отопительному сезону достигает 99,9%. Уже 19 громад начали подключение к теплоснабжению. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий. 34 громады уже приняли соответствующие решения", – сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Сегодня, 17 октября, отопительный сезон начался в Броварах. Тепло дали нескольким учебным заведениям, подключение осуществляется индивидуально на основе обращений руководителей. Отопление будет запускаться постепенно, а для полного подключения всех объектов потребуется некоторое время.

Винница

С 14 октября в Виннице начали отапливать заведения социальной сферы.

"Начинаем подачу тепла в заведения социального назначения – в больницы, садики, школы. Руководители этих учреждений уже могут обратиться за подключением отопления, чтобы создать комфортные условия для детей, пациентов и сотрудников", – сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Он также отметил, что все ключевые предприятия и учреждения социальной сферы обеспечены генераторами. В дома тепло планируют дать, когда температура в течение трех дней будет держаться +8 градусов.

Хмельницкий

С 14 октября в Хмельницке запустили малые котельные, чтобы обеспечить теплом сады и медицинские учреждения. В ближайшие дни могут подключить жилые дома, но это будет зависеть от погодных условий.

"Будем смотреть по прогнозу погоды. Хотим сэкономить для государства газ и также сэкономить финансовый ресурс, потому чем раньше начнем сезон, тем больше придется им заплатить", – заявил директор Департамента инфраструктуры Хмельницкого Василий Новачок.

Черкассы

С 14 октября в городе подключили отопление заведениям социальной сферы, а вот не раньше 24 октября планируют включить отопление в многоквартирных домах.

"Температура меняется и после выходных нас еще ждет теплая погода. Поэтому, думаю, решение о начале отопительного сезона будем принимать не раньше 24 октября – чтобы сэкономить и средства, и природные ресурсы, в частности, газ", – сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Ужгород

С 14 октября городской совет официально рекомендовал начать поставки тепла в учебные заведения, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения при условии снижения температурного режима ниже нормативного.

При этом отопительный сезон в Мукачево Закарпатской области начнется 21 октября.

Чернигов

С 15 октября город запустил теплоснабжение в больницы, школы и садики, а уже с 16 октября начали подключать многоквартирные дома.

"В городе около 1300 многоэтажек, поэтому на подачу теплоносителя понадобится несколько дней", – объяснил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако.

Луцк

С 16 октября Луцк подключил отопление в заведениях социальной инфраструктуры.

"В связи с прогнозным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха дал поручение ГКП "Луцктепло" на среду (16 октября – Ред.) быть готовыми к переходу на зимний режим работы и начать подачу отопления потребителям", – сообщил городской голова Игорь Полищук.

Также он отметил, что к отопительному сезону модернизировали котельные, а также установили две когенерационные установки, которые позволят работать котельным без электроэнергии. Также город приобрели 46 генераторов, чтобы при выключении света не пришлось сливать воду из сетей и можно было дальше поставлять тепло.

С 16 октября также стартовал отопительный сезон в области, в частности, в Ковеле и Владимире.

Житомир

С 16 октября город начал запуск системы отопления, в первую очередь тепло дали больницам, садикам, школам.

"Уже подается газ в большинство котельных города. Параллельно с заведениями социальной сферы подключаем жилые дома, которые готовы принимать теплоноситель", – сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго"

Они отметили, что часть домов получит тепло 16 октября, остальные – 17-го, но дома, где еще не завершили ремонтные работы, пока останутся без тепла.

"В периоды, когда на улице будет тепло, котельные будут выключаться, а дома будут прогреваться по необходимости в ночном режиме. Оплата будет начисляться исключительно за потребленное тепло, в соответствии с количеством полученных домом гигакалорий", – добавили в КП.

Тернополь

С 16 октября отопление запустили в Тернополе, как для бытовых потребителей, так и для социальных учреждений. Причиной тому стало снижение температуры воздуха на улице. Но в горсовете призвали потребителей отнестись с пониманием к тому, что технологический запуск отопления является длительным процессом.

Сумы

16 октября Сумы заявили, что рекомендуют начало теплоснабжения в медицинские и образовательные учреждения. Но многоквартирные дома начнут отапливать с 21 октября.

Что известно об отопительном сезоне в других городах

Не все регионы уже объявили дату начала теплоснабжения, однако большинство говорят, что готовы к началу сезона.

С датой начала отопительного сезона пока не определились в Харькове, поскольку погода позволяет не начинать теплоснабжение.

"Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши средства, ведь погода способствует", – сообщил на днях городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Днепре также не определились с датой начала отопительного сезона. В горсовете отмечают, что тепло будет поставляться, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней опустится ниже +8 градусов. В приоритете будут объекты социальной сферы – школы, больницы, детские сады.

В Одессе не раньше 1 ноября планируют начать отопительный сезон. Такое решение было принято, отталкиваясь от того, что в городе мягкий климат. Это позволяет дольше обходиться без отопления по сравнению с другими регионами Украины.

По словам заместителя мэра Одессы Анны Поздняковой, подготовка к сезону идет по графику, все небольшие котельные города уже оборудованы дизельными генераторами.