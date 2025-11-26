Отопление, вода, свет. Какие тарифы на коммуналку в Украине и как работает мораторий

Какие тарифы зафиксированы государством

В Украине с августа 2022 года действует законодательный мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и распределение газа, отметила член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2019–2024 годах Ольга Бабий.

"Горячая вода и теплоснабжение до сих пор остаются под действием моратория", - пояснила Бабий в комментарии РБК-Украина.

Тарифы на тепло и горячую воду определяются индивидально для каждого коммунального предприятия, учитывая состояние его оборудования и расходы на топливо. Они могут отличаться для разных теплокоммунэнерго, например, предприятие "Евро-Реконструкция", которая эксплуатирует Дарницкую ТЭЦ на левом берегу Днепра в Киеве имеет тариф на теплоснабжение населения в размере 1 408,27 гривен (с НДС) за гигакалорию. "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для всех остальных жителей столицы, имеет тариф на уровне 1 654,41 (с НДС) за гигакалорию. Эти тарифы действуют в течение военного положения и 6 месяцев после его отмены.

Одни из самых высоких тарифов на поставку горячей воды для населения зафиксированы в Черкассах, Полтаве и Виннице. Предприятие "Черкассытеплокоммунэнерго" имеет стоимость горячей воды на уровне 163,63 гривны за один кубометр. В Полтаве тариф составляет 118,66 гривны за один кубический метр, а в Виннице – 111,07 гривны.

В Черкассах и Чернигове есть одни из самых низких тарифов. Предприятие "Черкасское химволокно" обеспечивает горячую воду по тарифу 77,72 гривны за кубический метр, а чуть выше – 77,97 гривны за кубический метр – тариф от поставщика "Технова" в Чернигове.

Мужчина проверяет температуру радиатора (фото Getty Images)

Одни из самых высоких тарифов на централизованное отопление для населения - в Херсоне, Николаеве и Броварах. "Херсонская теплоэлектроцентраль" отпускает тепло за 2 002,16 гривны за одну гигакалорию. Предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" применяет тариф 1 999,08 гривни за гигакалорию, а "Броварытепловодоэнергия" – 1 823,59 гривни за гигакалорию.

На централизованное отопление одни из самых низких тарифов установлены вПолтаве, Черкассах и Чернигове. Например, в "Полтаватеплоэнерго" тариф составляет 1 248,25 гривны за одну гигакалорию, "Черкассытеплокоммунэнерго" - 1 289,99 гривны за гигакалорию, "Фирма Технова" в Чернигове – 1 406,93 гривны за гигакалорию.

На газ и электроэнергию мораторий не распространяется, добавила Ольга Бабий. Но их цена для населения остается фиксированной из-за механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), в рамках которого правительство обязывает государственные компании продавать ресурс дешевле рыночной цены или давать средства на компенсацию низкой цены.

Для почти всех бытовых потребителей в Украине – около 98% или более 12 миллионов домохозяйств – газ поставляет "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Она продает газ по цене 7,96 гривны за кубометр. Компания каждый раз продлевает условия этого тарифа, который так и называется - "Фиксированный". Этот тариф действует с начала полномасштабного вторжения, на сегодня его действие определено до мая 2026 года.

Тариф на электроэнергию для населения тоже регулируемый государством, однако с 2022 года он уже менялся, его повышали в 2023–2024 годах. 22 октября этого года Кабинет министров продлил действие действующего тарифа (4,32 гривны за кВт-ч) до 30 апреля 2026 года. Для бытовых потребителей, использующих электроотопление, остаются следующие условия: до 2 000 кВт-ч в месяц действует тариф 2,64 гривны за кВт-ч, а при потреблении сверх этого объема применяется стандартная ставка 4,32 гривны за кВт-ч. Тариф на электроэнергию – единый на всей территории Украины.

Мужчина проверяет показания счетчика (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Сколько стоит водоснабжение

Система формирования тарифов на водоснабжение в Украине зависит от города. Для водоканалов, которые подчиняются НКРЭКУ, действует условная заморозка тарифов для населения, отметила Бабий. "Для юридических лиц цены устанавливаются рыночные, а для бытовых - рыночные расчеты вступят в силу после окончания военного положения", - пояснила эксперт.

Однако, другие водоканалы активно пересматривают тарифы. "Небольшие водоканалы, которые регулируют местные общины, могут самостоятельно менять тарифы. Они часто устанавливают цены в соответствии с рыночными", - добавила она. Именно в этом сегменте рост наиболее заметен. "Поднимаются цены на холодную воду и они существенно растут", - подчеркнула специалист.

Самые высокие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения, согласно данным НКРЭКУ по состоянию на 16 января 2025 года, зафиксированы в Запорожской области и Умани. Тариф "Облводоканала" Запорожской области на поставку холодной воды и водоотведения (вместе) равен 54,63 гривны за один кубический метр, что является самым высоким показателем. В Умани стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения составляет 47,92 гривны за один кубический метр.

Самые низкие тарифы остаются для Донецкой области, а также для городов Харьков и Хмельницкий. В Харькове суммарный тариф на водоснабжение и водоотвод составляют 20,43 гривны, а в Хмельницком – 22,83 гривны.

Как выросли другие тарифы

Все услуги, связанные с содержанием многоквартирных домов, придомовых территорий, вывоз мусора и т.д., не подпадают ни под какие ограничения по повышению тарифов, отметила Бабий. Их стоимость растет, в частности из-за подорожания электроэнергии, которую эти предприятия покупают по рыночным ценам.

За период с октября 2024-го по октябрь 2025 года общая стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла в среднем на 2,4%, говорится в сообщении Государственной службы статистики. Отдельные составляющие тарифов менялись по-разному. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – их стоимость выросла на 12,1%.

Также повысились тарифы на:

вывоз бытовых отходов – на 6,7%;

обслуживание и текущий ремонт жилья – на 3,1%;

централизованное водоснабжение - на 0,7%;

водоотвод - на 0,6%.

Есть ли основания для пересмотра фиксированных тарифов

Вопрос повышения тарифов после окончания отопительного сезона будет зависеть от реального финансового состояния компаний, которые предоставляют услуги. "Эти компании покупают ресурсы – электроэнергию, газ – по рыночным ценам. Если у компании есть резервы, то действие моратория можно продлить. Если таких резервов нет, мораторий надо пересматривать", - пояснила специалист.

Ранее органы местного самоуправления могли частично компенсировать расходы водоканалов и теплоснабжающих предприятий за счет поступлений от отдельных местных налогов, в частности налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнила Бабий. Однако после изменений в бюджетном законодательстве этот ресурс существенно уменьшился.

"Местные бюджеты больше не могут покрывать убытки коммунальных предприятий. У них нет на это ресурсов и источников", - отметила Бабий.

По словам Бабий, если государство планирует продлить моратории, оно должно взять на себя ответственность за компенсацию. "Если Верховная Рада ввела мораторий, то это должно стать ответственностью государственного бюджета", - подчеркнула она.

Вопрос дальнейшего действия тарифных мораториев и механизмов компенсации нельзя откладывать до завершения отопительного сезона, считает Бабий. По ее мнению, решение о том, оставлять ли фиксированные цены на газ, электроэнергию, тепло и воду, а также кто должен покрывать убытки коммунальных предприятий, необходимо принять уже в начале следующего года.

"Не надо ждать конца отопительного сезона – надо закрыть год и в январе-феврале уже получить решение", - отметила она.