Останется ли Киев зимой без отопления: ответ КГГА

Зимой в многоквартирных домах Киева из-за обстрелов по нескольку дней может отсутствовать отопление. Столичная власть к этому готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы КГГА Петра Пантелеева в интервью изданию " Экономическая правда ".

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - сказал он.

Оценивая вероятность перебоев с теплом, Пантелеев сказал: "Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся".

Он не исключил, что сеть централизованного отопления может быть выведена из строя в результате удара ракет или беспилотников. "Может", - сказал чиновник.