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В ОП отреагировали на слухи о попытках ОАЭ организовать встречу Зеленского и Путина

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина готова вести диалог только с теми странами, которые уважают устав Организации Объединенных Наций. Россия не является таким государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Я знаю, что у президента (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) принципиальная позиция. Когда президент Мексики накануне встречи в Джидде опубликовал свой твит, где спросил, почему там не будет России, мы четко сказали, что России на этих встречах не будет. И на выступлении в Джидде я четко сказал, что здесь за столом будут только страны, которые уважают устав ООН. РФ к этим странам не относится", - подчеркнул Ермак. 

Организация встречи Зеленского и Путина

Напомним, несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина

По информации журналистов, ОАЭ планируют, чтобы такие переговоры состоялись во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.

Стоит заметить, что еще в прошлом году Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным. 

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк недавно подчеркивал, что Украина сейчас нуждается в поставках оружия, а не диалоге с Россией

 

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