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В ОП о Венгрии: Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые страны

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все ценности Европейского союза.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все те ценности и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Украина, несмотря на военное положение, продолжает реформирование, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Между тем Венгрия блокирует санкции против России и требует не допустить поражения страны оккупанта.

"Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", - отметил Подоляк.

Скандальные заявления Орбана

Скандальные заявления премьер-министр Венгрии Виктора Орбана неоднократно вызывали возмущение у Украины и ее союзников. Например, недавно он заявил о том, что Киев якобы не сможет выиграть войну против России и отговаривал ВСУ от контрнаступления.

В частности политик отметил, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не является суверенным государством, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".

В частности Венгрия выступила против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.

"Ясно одно: мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие около 70 миллиардов евро", - заявил Орбан.

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