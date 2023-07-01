В ОП о Венгрии: Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые страны

Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все ценности Европейского союза.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все те ценности и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, Украина, несмотря на военное положение, продолжает реформирование, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Между тем Венгрия блокирует санкции против России и требует не допустить поражения страны оккупанта.
"Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", - отметил Подоляк.
Скандальные заявления премьер-министр Венгрии Виктора Орбана неоднократно вызывали возмущение у Украины и ее союзников. Например, недавно он заявил о том, что Киев якобы не сможет выиграть войну против России и отговаривал ВСУ от контрнаступления.
В частности политик отметил, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не является суверенным государством, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".
В частности Венгрия выступила против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.
"Ясно одно: мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие около 70 миллиардов евро", - заявил Орбан.
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