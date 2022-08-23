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В ОП розповіли про прогрес по візових санкціях проти росіян

Фото: заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Мілан Лєліч

Заборона робочих і туристичних віз для росіян є важливим аспектом тиску на Росію, але її запровадженню заважають як бюрократичні процедури, так і небажання певних країн долучитись до цієї заборони.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Неофіційно практично всі поділяють точку зору, що потрібно посилювати тиск, щоб несли відповідальність причетні до злочинних рішень, але тим не менше є й певні бюрократичні процедури, є небажання певних країн, ми теж їх знаємо і вони нам про це говорять, тому ми працюємо, наводимо аргументи, і ми говоримо саме про обмеження", - розповів він.

Заступник керівника ОП не заперечив, що, звичайно, можуть бути якісь виключення і це нормально, але глобально це має бути обмеження для користування і можливості доступу російських громадян до вільних країн світу.

"Я тут бачу прогрес. Все більше країн поки що неофіційно підтримують це, і, мені здається, найближчим часом на засідання міністрів закордонних справ ЄС буде винесено це питання щодо візових обмежень для громадян Росії. Обмеження будуть, інше питання в якому обсязі і для яких категорій громадян. Тому теж ми свої міркування передали нашим партнерам для врахування", - додав Сибіга, уточнивши, що Україна з цього питання працює не тільки з ЄС, а і з іншими країнами також.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 серпня.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

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