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У ОП розповіли подробиці зустрічі Зеленського з керівництвом НАБУ

Новини » Політика    28.10.2019 - 15:59
У ОП розповіли подробиці зустрічі Зеленського з керівництвом НАБУ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський пообіцяв підтримку антикорупційним органам

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом та колективом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявив про їх підтримку в боротьбі з корупцією. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зеленський на зустрічі заявив, що раніше співробітники НАБУ перебували під тиском.

"Ми на вас не будемо впливати, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть - будемо тиснути на них. Якщо будуть виникати проблеми - звертайтеся. При нас у вас розв'язані руки", - заявив він.

Він також додав, що суспільство чекає від антикорупційних органів результатів роботи, зокрема обвинувальних вироків.

"Ми дуже хочемо, щоб всі топ-корупціонери дійсно відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання", - зауважив Зеленський.

Крім того, глава Офісу президента України Андрій Богдан підкреслив, що антикорупційні органи повинні виправдати запит суспільства на справедливість в короткі терміни.

Нагадаємо, сьогодні антикорупційні органи оголосили підозру колишній голові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Зазначимо, раніше НАЗК розширило коло близьких осіб і членів сім'ї суб'єктів декларування. Тепер термін "близькі особи" застосовується до племінника і племінниці, а також до батька і матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

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