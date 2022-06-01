В ОП розповіли, як можна зупинити продовольчу криза, яку провокує Росія

Продовольча криза, яку провокує Росія, має вирішуватися максимально швидко. Для цього є один найбільш дієвий спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"План Росії полягає у підриві світової продовольчої безпеки шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки. Можлива дестабілізація ситуації, зокрема, нові хвилі біженців до ЄС", - написав Єрмак.

Найбільш дієвий спосіб зараз, на його думку, це військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном.