В ОП розповіли, чи будуть публікувати стенограму розмови з Трампом

В Офісі президента заявили, що стенограма розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа не буде опублікована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит народного депутата Олексія Гончаренко.

Як заявили в ОП, стенограма не буде опублікована, оскільки законом України "не передбачено порядок публікації".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що дзвінок президента США Дональда Трампа не вплинув на відносини України і Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляло РБК-Україна, Білий дім опублікував стенограму розмови президентів США і України, який відбувся 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

У ході цієї бесіди стало відомо, що Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні.

У Конгресі США ще до моменту публікації стенограми, спираючись на скаргу співробітника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.