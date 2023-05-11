ОП провел брифинг для советника президента Бразилии: о чем говорили
Руководитель Офиса главы страны Андрей Ермак принял участие в брифинге по безопасности для главного советника президента Бразилии Селсо Аморим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
О чем говорили на брифинге:
- делегацию из Бразилии проинформировали о вызовах, стоящих перед Украиной из-за полномасштабного вторжения России;
- заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал Амориму об украинской формуле мира;
- во время брифинга гостей было проинформировано о вызовах, стоящих перед Украиной из-за вторжения РФ;
- делегация была проинформирована о ситуации на фронте, действиях оккупантов и недавних ракетных ударах врага по гражданской инфраструктуре;
- заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец отметил, что Россия регулярно осуществляет ракетные удары и удары дронами именно по гражданской инфраструктуре, являющейся гражданским террором;
- делегация также была проинформирована о депортации украинских детей на ВОТ. Почти 20 тысяч детей были незаконно вывезены в Россию;
- поднят вопрос вреда окружающей среде Украины;
"Руководитель Офиса Главы государства выразил надежду на дальнейшую взвешенную позицию Бразилии и лично президента Лулы да Силвы по поводу российской вооруженной агрессии РФ против Украины", - пишет пресс-служба.
Также Ермак выразил надежду на то, что Бразилия будет способствовать приглашению Украины к участию в саммите Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС, который состоится в июле в Брюсселе.
Также было передано приглашение президенту Бразилии посетить Украину.
Фото: ОП провел брифинг для советника президента Бразилии (president.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам, сегодня 11 мая, также встретился глава Украины Владимир Зеленский.
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