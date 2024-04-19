В ОП просят страны-партнеры не пропускать танкеры РФ с нефтью через их территориальные воды

Как отмечает старший консультант KSE Institute по военной продукции и товарам двойного назначения Елена Белоусова, чтобы обойти санкции, Россия создала целый теневой танкерный флот.

То есть в попытках миновать ограничения россияне выкупили у перевозчиков определенное количество танкеров, чаще достаточно устаревших, и с их помощью транспортируют нефть и нефтепродукты.

Здесь для Кремля важно то, что теневые танкеры не несут таких же обязательств по соблюдению предельных цен, как танкеры компаний, зарегистрированных в странах, входящих в коалицию по ограничению цен. Кроме того, эти танкеры не застрахованы.

"Агрессор использует теневой флот, перевозя нефть под флагами других стран, прежде всего Панамы, Габона, Либерии и Вьетнама. Это старые танкеры, большинству из которых более 15 лет, не имеющие должного страхования на случай аварий. И это создает большую угрозу экологическим катастрофам, нефть может вылиться в море, и Россия не понесет за это ответственности, а при отсутствии страховки - ущерб никто не возместит", - пояснила Белоусова.

По ее словам, благодаря теневому флоту Россия "зашивает" разницу в цене - вместо 60 долларов они получают 70. Разница в цене обусловлена предоставляемыми ими услугами - страхование судна или аренда брокеров.

При этом понятно, что эти услуги, если и предоставят танкеру, то номинально. В результате этих манипуляций к концу 2023 года на теневой флот пришлось от 50 до 60% объема нефти, которую экспортирует Россия. Примечательно в этой истории то, что теневой танкер идёт не теневыми путями.

"Танкерный флот, в чьих документах можно увидеть, что он идет с нарушением правил или без страховки, плывет по тому же Датскому проливу, или с Новороссийска, или с Тихоокеанского побережья. И они плывут, для них главное, чтобы страна-реципиент их приняла" , - отметил советник главы ОП, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк.

Выходит, что страна, чьи территориальные воды проплывает танкер с российской нефтью, якобы не может остановить судно из-за принципа свободы судоходства. При этом танкер может иметь условный документ, согласно которому его готовятся принять в порту страны-реципиента. Но в случае санкций принцип свободы мореплавания можно и нарушить, только загвоздка в том, что не каждая страна пойдет на это.

"Мы уже несколько месяцев с некоторыми странами обсуждаем, что же придумать. Есть страны, которые точно не откажутся (принимать танкеры - ред.), а другие могли бы и не пускать. Мы здесь используем аргумент экологических рисков, потому что судно старое и часто без страховки. А если танкер идет с Тихоокеанского побережья, то он идет непосредственно в Китай, Бирму, Шри-Ланку, Индию", - добавил Власюк.