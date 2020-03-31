В ОП прокоментували ухвалення закону про ринок землі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ухвалення законопроекту про ринок землі. Про це він написав у своєму Facebook.

Так, за словами Єрмака, ухвалення цього документу - перший крок до земельної реформи.

"Верховна рада нарешті ухвалила закон про землю! Це безперечно історична подія. І це перший крок земельної реформи. Уряд повинен зробити ще дуже багато для розбудови прозорого та справедливого земельного ринку - від ефективного земельного кадастру до системної підтримки наших фермерів", - написав він.

Керівник ОП підкреслив, що серед завдань української влади як всебічний розвиток аграрно-промислового комплексу, так і продовольча безпека і соціально- економічне зміцнення українського села.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу. Глава уряду привітав підтримку закону "Про обіг землі" народними депутатами.