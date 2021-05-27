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Росія пояснила нарощування військ біля українського кордону

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Київ, Четвер 27 травня 2021 11:08
Росія пояснила нарощування військ біля українського кордону Фото: війська Росії біля кордону України (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Федеральній службі безпеки Росії назвали причину нарощування військ біля українського кордону. Україну звинуватили в "недружніх діях".

Про це заявив в інтерв'ю "РИА Новости" перший заступник директора ФСБ Росії - керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

За його словами, прикордонні підрозділи РФ мають у своєму розпорядженні все необхідне для виконання завдань з охорони державного кордону в мирний час і в разі загострення обстановки.

"Враховуючи динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами вживаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення", - сказав Кулішов.

Зазначимо, з початку квітня РФ почала стягувати війська до кордонів України. За даними СБУ, російських військових розмістили на п'яти напрямках. Такі дії Росії засудили США, країни ЄС, а також НАТО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав з 23 квітня почати повертати в пункти постійної дислокації війська, які були задіяні в навчаннях в Південному військовому окрузі. Втім, в Державній прикордонній службі України заявили, що РФ відвела війська тільки в одному напрямку.

Нагадаємо, в Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.

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