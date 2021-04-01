ОП: організація спільних навчань з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації на Донбасі

Останнім часом спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України. Організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, повідомляє прес-служба ОП.
Зокрема, в ОП виступають за проведення спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України.
Також Машовець наголосив на важливості політичної реакції від керівництва НАТО на дії Росії щодо нарощення військ поблизу з українським кордоном.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань у Брянську та окупованому Криму.
У Кремлі в свою чергу заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною не має нікого турбувати.
Українська розвідка попереджає, що Росія може почати наступ вглиб території України.