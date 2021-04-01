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ОП: організація спільних навчань з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації на Донбасі

Автор: Инна Собора

Останнім часом спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України. Організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, повідомляє прес-служба ОП.

Зокрема, в ОП виступають за проведення спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України.

Також Машовець наголосив на важливості політичної реакції від керівництва НАТО на дії Росії щодо нарощення військ поблизу з українським кордоном.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань у Брянську та окупованому Криму.

У Кремлі в свою чергу заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною не має нікого турбувати.

Українська розвідка попереджає, що Росія може почати наступ вглиб території України.

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Новини України НАТОДонбас
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