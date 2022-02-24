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Україна відновила повний контроль над Гостомелем

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Четвер 24 лютого 2022 21:08
Україна відновила повний контроль над Гостомелем Фото: Аеродром у Гостомелі (wikimapia.оrg)
Автор: Антон Федорців

Українська війська взяли під контроль аеродром у Гостомелі на Київщині. Раніше там Росія намагалися висадити десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Верховної Ради.

"Гостомель повністю під контролем українських військ", – відзначили в парламенті.

План окупантів із захоплення злітно-посадкової смуги аеродрому зазнав провалу. У соцмережах поширюється інформація про знищення російських військ, які раніше зробили спробу висадитися у Гостомелі.

Також ці дані підтвердив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про взяття аеродрому під контроль ЗСУ він заявив в ефірі "5 каналу".

До слова, раніше МОЗ оголосило кількість жертв унаслідок російської агресії проти України.

Окрім того, американський президент Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії через вторгнення на українські території.

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