ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ОП назвали число погибших украинских спортсменов в результате агрессии РФ

Пятница 02 августа 2024 07:10
UA EN RU
В ОП назвали число погибших украинских спортсменов в результате агрессии РФ Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В результате российской широкомасштабной военной агрессии в Украине погибли почти пол тысячи спортсменов и тренеров.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Чиновник высказался о жертвах российского полномасштабного вторжения в Украину в ходе выступления в режиме видеоформата на церемонии чествования украинских спортсменов, организованного мэром Парижа Анн Идальго.

"В результате российской агрессии погибли 490 украинских спортсменов и тренеров, десятки ранены, более 30 прошли через российский плен или до сих пор находятся в неволе", - рассказал Ермак.

Кроме того, в Украине было повреждено 520 спортивных объектов. Среди них - 15 баз олимпийской, дефлимпийской и паралимпийской подготовки.

Во время мероприятия память погибших украинских атлетов почтили минутой молчания.

Ермак выступил на церемонии уважения для украинских спортсменов во Франции (фото: t.me/ermaka2022)

Говоря о нынешних летних Олимпийских играх во французской столице, Ермак назвал всех украинских атлетов героями, поскольку они "готовились к соревнованиям в сложнейших условиях".

"Важно не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Россия - единственная страна в мире, которая трижды нарушала олимпийское перемирие: в 2008, 2014 и 2022 годах", - добавил он.

Напомним, ранее в июне стало известно, что на войне погиб Ростислав Ливач, кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях. Он защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", затем в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герец" Десантно-штурмовых войск ВСУ.

А в апреле сообщалось, что на фронте погиб 43-летний вицечемпион первой лиги Украины по гандболу Сергей Чуприна. Защитника на протяжении 8 месяцев считали без вести пропавшим.

Также перед этим РБК-Украина писало, что на фронте погиб многократный чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Война России против Украины Спортсмены
NEWS
Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке