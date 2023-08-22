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После США и Британии. Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk

Вторник 22 августа 2023 07:48
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После США и Британии. Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk Фото: Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk, которые находятся на вооружении только США и Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Австралии.

По данным оборонного ведомства страны, Австралия инвестирует более 1,7 млрд австралийских долларов в ударные ракеты большой дальности и другое управляемое оружие.

Сообщается, что страна закупит у США 200 крылатых ракет большого радиуса действия Tomahawk стоимостью около 1,3 миллиарда австралийских долларов для эсминцев класса Hobart Королевского флота Австралии.

Кроме того, Австралия приобретет у США более 60 ракет AARGM-ER, противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности. Кроме того, в контракт включены противотанковые управляемые ракеты Spike Long-Range 2 для вооружения бронемашин Boxer.

Крылатая ракета BGM-109 Tomahawk

Американская крылатая дозвуковая ракета компании Raytheon преодолевает путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Напомним, что Япония рассматривает возможность ускоренной пакетной закупки крылатых ракет Tomahawk в Соединенных Штатах, чтобы получить первые партии нового вооружения уже к концу 2023 года.

Госдеп США одобрил запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk. Таким образом, Австралия станет второй после Британии страной, которая получит американские ракеты этого типа.

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