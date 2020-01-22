ОП не виключив зустріч Зеленського з Путіним і назвав тему можливих переговорів

В Офісі президента України не виключили можливу зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту в Ізраїль. Про це повідомили в ОП у коментарі РБК-Україна.

Повідомляється, що в разі такої зустрічі українська сторона обговорювати лише питання подальшого обміну полоненим.

"Президент України відвідає з робочим візитом Держава Ізраїль. В рамках візиту запланована участь Володимира Зеленського у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Реувен Рівлін, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю. Зустріч з Президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки не запланована. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, Президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - повідомили в ВП.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. При цьому офіційного підтвердження зустрічі з російської сторони також немає.

Перший зустріч Зеленського і Путіна відбулася під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі в середині грудня. Тоді повідомили, що їх наступна зустріч відбудеться не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.