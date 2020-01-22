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У Зеленського поки не підтверджують зустріч з Путіним в Ізраїлі

Новини » Політика     22.01.2020 - 13:41
У Зеленського поки не підтверджують зустріч з Путіним в Ізраїлі
Колаж РБК-Україна

РосЗМІ писали, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в Ізраїлі

Офіс українського президента поки не підтверджує зустріч Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним в Ізраїлі. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента.

В Офісі президента кажуть, що зустріч Зеленського з Путіним спочатку не була запланована. Іншої інформації поки офіційно немає.

"В офіційній програмі не була запланована така зустріч", - повідомило джерело.

Відзначимо, росЗМІ писали, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди завтра приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. Офіційного підтвердження з боку росіян також немає.

Нагадаємо, перша зустріч Путіна і Зеленського відбулася в рамках нормандського саміту. Тоді повідомлялося, що їх наступна зустріч пройде, як мінімум, не пізніше, ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінІзраїль
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