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В ОП дали поради українцям з підозрою на ГРВІ або коронавірус

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 14:58
В ОП дали поради українцям з підозрою на ГРВІ або коронавірус
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українців просять відразу ж викликати швидку в разі наявності температури вище 38 градусів і утрудненого дихання

Офіс Президента опублікував відео-поради для українців як поводитися, якщо відчуваєте симптоми ГРВІ або підозрюєте коронавірус. Відповідне відео оприлюднено на сторінці Facebook відомства.

Зокрема, в ОП закликають залишатися вдома у разі, якщо у людини є симптоми вірусної інфекції. Офіс президента запевняє, що Україна готова до можливого поширення нового коронавірусу.

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 15 березня 2020 р.

"Як діяти, якщо відчуваєте у себе симптоми ГРВІ або підозрюєте, що захворіли коронавірусом? Залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Він вирішить, чи потрібна ізоляція і госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 градусів і важко дихати - відразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання", - зазначається у відеоролику.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу COVID-19. У ході обговорення законопроекту "Про протидію коронавірусу" міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль закликав українських громадян утриматися від поїздок між містами країни для унеможливлення поширення коронавірусу. При цьому в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин.

Зокрема, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

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