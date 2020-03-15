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В ОП дали советы украинцам с подозрением на ОРВИ или коронавирус

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 14:58
В ОП дали советы украинцам с подозрением на ОРВИ или коронавирус
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинцев просят сразу же вызывать скорую в случае наличия температуры выше 38 градусов и затрудненного дыхания

Офис Президента опубликовал видео-советы для украинцев как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус. Соответствующее видео обнародовано на странице Facebook ведомства.

В частности, в ОП призывают оставаться дома в случае, если у человека есть симптомы вирусной инфекции. Офис президента уверяет, что Украина готова к возможному распространению нового коронавируса.

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 15 березня 2020 р.

"Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом? Оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 градусов и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится, будут проведены все необходимые медицинские процедуры. Украина готова к возможному распространению заболевания", - отмечается в видеоролике.

Напомним, в Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В ходе обсуждения законопроекта "О противодействии коронавирусу" министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабинета министров Денис Шмигаль призвал украинских граждан воздержаться от поездок между городами страны для исключения возможности распространения коронавируса. При этом в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин.

В частности, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

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