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Під Офісом президента зібралися 2 тисячі активістів

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 21:06
Під Офісом президента зібралися 2 тисячі активістів
Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна, Віталій Носач)

На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники ДСНС

В акції під Офісом президента на Банковій у Києві ввечері, 8 грудня, бере участь близько двох тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

У поліції повідомили, що під ОП масові заходи тривають. В даний час в акції беруть участь близько двох тисяч осіб.

На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція "Варта на Банковій". Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускають сцену.

Планується, що активісти розкладуть намети і залишаться там на ніч. Акція проходить напередодні саміту нормандської четвірки у понеділок, 9 грудня, де, ймовірно, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Днем в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалося від орієнтовно 5 тис. На початку до майже 15 тис. Осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.

Напередодні нормандської зустрічі активісти пікетують Офіс президента У містах України пройшли акції протесту "Червоні лінії"
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