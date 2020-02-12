Через непогоду ускладнено рух через КПВВ "Мар’їнка"

Через непогоду ускладнився рух через контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" у Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що причиною ускладнення руху стала нерозчищена від снігу ділянка дороги на тимчасово окупованій території.

"Це призводить до обмеженого функціонування цього контрольного пункту, пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється не ритмічно", - йдеться у повідомленні.

Для швидкого перетину лінії розмежування у штабі ООС порадили скористатися послугами КПВВ "Новотроїцьке", який знаходиться найближче до "Мар’їнки".

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України продовжив спрощений режим в'їзду дітей на окуповані території Донбасу. Так, до 1 травня 2020 року в'їзд дітей у віці від 14 до 16 років, у яких немає паспорта, може здійснюватися при пред'явленні свідоцтва про народження.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі.